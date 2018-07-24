|
|
В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:33
cannabis_ua написав:
СЕТАМ
Даже в таком случае машина продается 100%. Др. вопрос что цена по которой продали может быть ниже. Я так понимаю что стартовую они ставят нереальную.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 1999
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:47
Україна це не європа Україна нажаль ще довбаний совок(
-
orestkohutkevych
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 16.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:06
Триждьі на СЕТАМ вьіставить по завьішенной цене - и можно спокойно авто забирать "себе в нужньій фонд" :)
-
gnakiev
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 25.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему