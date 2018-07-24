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В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:33
cannabis_ua написав:
СЕТАМ
Даже в таком случае машина продается 100%. Др. вопрос что цена по которой продали может быть ниже. Я так понимаю что стартовую они ставят нереальную.
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otg
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:47
Україна це не європа Україна нажаль ще довбаний совок(
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orestkohutkevych
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:06
Триждьі на СЕТАМ вьіставить по завьішенной цене - и можно спокойно авто забирать "себе в нужньій фонд" :)
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gnakiev
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:06
супер, новая схема. слава порошенке! <3
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bukerman
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