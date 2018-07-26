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В Україні будуть безкоштовно
роздавати конфісковані авто...

В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:33

Re: В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто

  cannabis_ua написав:СЕТАМ
Даже в таком случае машина продается 100%. Др. вопрос что цена по которой продали может быть ниже. Я так понимаю что стартовую они ставят нереальную.
otg
 
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Україна це не європа Україна нажаль ще довбаний совок(
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:06

Триждьі на СЕТАМ вьіставить по завьішенной цене - и можно спокойно авто забирать "себе в нужньій фонд" :)
gnakiev
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статья для тех

кто не читает дальше заголовка
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Очередной виток безвозмездного воровства
golllmax
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:14

  golllmax написав:Очередной виток безвозмездного воровства


очередной пук в лужу - никто ничего делать не будет, все как обычно одни декларации :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:15

  antikkristall написав:
  golllmax написав:Очередной виток безвозмездного воровства


очередной пук в лужу - никто ничего делать не будет, все как обычно одни декларации :)

Ты уже про Бескидский тоннель тут заливал про фантазии, помолчал бы уже.
myshapiton
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