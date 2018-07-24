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В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лип, 2018 07:47
Пропонуємо до обговорення:
Актив передаватимуть установі, яке має на це право за законом.
Дивися повний текст В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто на єврономерах
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