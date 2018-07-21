Фахівці в сфері ЖКГ кажуть, що абонплата збільшить витрати на "комуналку".
Дивися повний текст Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на \"комуналку\" - експерти.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:48
Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на...
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Дивися повний текст Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на \"комуналку\" - експерти.
Додано: Сер 25 лип, 2018 07:48
Україна так і не пройшла етап феодалізму. Мрія Пороха і інших, щоб батрачили за гроші, не вякали, і завжди щоб борг був
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