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Абонплата за воду та опалення
збільшить витрати на...

Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:48

Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці в сфері ЖКГ кажуть, що абонплата збільшить витрати на "комуналку".

Дивися повний текст Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на \"комуналку\" - експерти.
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Абонплата за трубы на воду, и на тепло - это только первый этап обворовывания населения. От абонплаты за газовую трубу удалось временно отбиться, но это только временно. Если пройдет абонлата за тепло - появятся и абонплаты за газ, за электричество и т.д.
Принцип бери, или плати.Но плати всегда.
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zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:31

  zloy_ukr написав:Абонплата за трубы на воду, и на тепло - это только первый этап обворовывания населения. От абонплаты за газовую трубу удалось временно отбиться, но это только временно. Если пройдет абонлата за тепло - появятся и абонплаты за газ, за электричество и т.д.
Принцип бери, или плати.Но плати всегда.

Трубу нужно содержать.
Если тебе Не нужна услуга, зачем содержать трубу?
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