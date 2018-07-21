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Абонплата за воду та опалення
збільшить витрати на...

Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:48

Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці в сфері ЖКГ кажуть, що абонплата збільшить витрати на "комуналку".

Дивися повний текст Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на \"комуналку\" - експерти.
R2
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Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:24

Абонплата за трубы на воду, и на тепло - это только первый этап обворовывания населения. От абонплаты за газовую трубу удалось временно отбиться, но это только временно. Если пройдет абонлата за тепло - появятся и абонплаты за газ, за электричество и т.д.
Принцип бери, или плати.Но плати всегда.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Когда количество прописанных начнёт катастрофически уменьшатся, переиграют.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:31

  zloy_ukr написав:Абонплата за трубы на воду, и на тепло - это только первый этап обворовывания населения. От абонплаты за газовую трубу удалось временно отбиться, но это только временно. Если пройдет абонлата за тепло - появятся и абонплаты за газ, за электричество и т.д.
Принцип бери, или плати.Но плати всегда.

Трубу нужно содержать.
Если тебе Не нужна услуга, зачем содержать трубу?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:41

Це щось нагадує про ТО на автомобілі. І збільшення акцизного збору - обіцяли дороги будуть як в казці. Що в результаті вертаються ТО, доріг немає, акциз не знімають. Хай перше знімуть монополії обленерго водоканалів газів. А вже потім говорять про абонплату. Чому я повинен оплачувати захмарні зарплати керівництва даних структур, завищення витрат і т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:17

Re: Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на...

А что если прописан а не живешь и как-бы и не твой дом по документам и не стремишься туда (лишние телодвижения особенно с теперешним уровнем жизни рубли надо на все). Это что, долги насчитают пеню все отключать и все? Или будут бегать требовать денег за то что тебе 300 лет не надо - псевдодолги.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:04

Re: Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на...

Комуанальний фістинг триває. Вже по плече. Виборці Порошенка, насолоджуйтесь!
nap_qwerty
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:04

Re: Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на...

  Первый написав:Трубу нужно содержать.
Если тебе Не нужна услуга, зачем содержать трубу?

деньги на содержание трубы и прочие расходы заложены в тарифе на куб воды.
т.е. больше потребил - больше заплатил за содержание трубы.
это как акциз в цене бензина, который должен был пойти на содержание дорог, но пошел по карманам автодоров.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:08

Re: Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на...

В квартплату входит обслуживание труб внутри дома, тогда и размер квартплаты снизится?
ugn13k14
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