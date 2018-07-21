Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на...

Додано: Сер 25 лип, 2018 17:44

1007qwert написав: Cler, и депутатов тоже вычистить, по декларациям о доходах всех кандидатов надо проверять в первую очередь и результаты проверок на все избирательные участки, и в ЦВК проверять каждого кандидата на полиграфе и тоже результаты на обозрение всем. Тогда люди лучше будут понимать за кого им голосовать. , и депутатов тоже вычистить, по декларациям о доходах всех кандидатов надо проверять в первую очередь и результаты проверок на все избирательные участки, и в ЦВК проверять каждого кандидата на полиграфе и тоже результаты на обозрение всем. Тогда люди лучше будут понимать за кого им голосовать.

Дык а проверять кто будет?Была уже одна, проверяющая -корчак. Пришла, сама себе премий понавыписывала, как тот Попандопуло, и отвалила. А результата деятельности: - ноль целых, ноль десятых.Теперь вместо нее бригадиром поставили уже другую, НАЗК вообще теперь как мыши стали. И фамилий их никто не назовет, и чем там, кроме саморопиара, та вся бригада в сотни человек занимается, никто тоже не скажет.Правило отбора нужно одно и простое: не может кандидат свести дбет с крдитом и пояснить откуда взялось состояние его семьи - гуляй лесом, иди работать в бизнес, а в госслужбу - ни ногой.А уже потом - выбирать, но по окончании "деятельности" им обязательная простая проверка: и если вдруг нажил "благ" в разы больше чем заработал на госслужбе - увольнение по статье, тюрьма и конфискация.Иначе, все тупик, будем ходить по кругу до тех пор, пока страна не развалится.