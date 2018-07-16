Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на...

Нет! Это бонус! Обслуживанием общедомовых труб занимаются или ЖЕКи, или ОСББ (управляющие компании). Это Теплосети, и Водоканалы хотят получить часть денег за внутредомовые трубы, при этом ничего не делать, и ни за что не отвечать.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:52
Нет! Это бонус! Обслуживанием общедомовых труб занимаются или ЖЕКи, или ОСББ (управляющие компании). Это Теплосети, и Водоканалы хотят получить часть денег за внутредомовые трубы, при этом ничего не делать, и ни за что не отвечать.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:14
А в новостроях, где все трубы новые, их ремонтировать понадобиться не скоро, ЖЭКи подняли цены на квартплату в 2 раза, кто-то в Киеве контролирует их аппетиты? В новых домах по 300 квартир, трубы новые, а за обслуживание плата в 2 раза выше чем в старых пятиэтажках.
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:35
И так уже много лет подряд. Независимо от цвета власти! То вводят на лето, то отменяют абонплату на отопление! А еще через полгода опять отменят абонплату, а потом поднимут еще раз цену на отопление! Это как при игре в напёрстки! Видна первая профессия этих "управленцев"! :)
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:57
будем надеяться, что в следующем году к власти прийдут более адекватные люди...
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:20
Cler, и депутатов тоже вычистить, по декларациям о доходах всех кандидатов надо проверять в первую очередь и результаты проверок на все избирательные участки, и в ЦВК проверять каждого кандидата на полиграфе и тоже результаты на обозрение всем. Тогда люди лучше будут понимать за кого им голосовать.
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:44
Дык а проверять кто будет?
Была уже одна, проверяющая -корчак. Пришла, сама себе премий понавыписывала, как тот Попандопуло, и отвалила. А результата деятельности: - ноль целых, ноль десятых.
Теперь вместо нее бригадиром поставили уже другую, НАЗК вообще теперь как мыши стали. И фамилий их никто не назовет, и чем там, кроме саморопиара, та вся бригада в сотни человек занимается, никто тоже не скажет.
Правило отбора нужно одно и простое: не может кандидат свести дебет с кредитом и пояснить откуда взялось состояние его семьи - гуляй лесом, иди работать в бизнес, а в госслужбу - ни ногой.
А уже потом - выбирать, но по окончании "деятельности" им обязательная простая проверка: и если вдруг нажил "благ" в разы больше чем заработал на госслужбе - увольнение по статье, тюрьма и конфискация.
Иначе, все тупик, будем ходить по кругу до тех пор, пока страна не развалится.
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:11
Такого беспредела в предоставлении коммунальных услуг не было ни при одной прошлой власти.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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