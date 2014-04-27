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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Сер 25 лип, 2018 07:49
Снять деньги с карты с 6-значным ПИН-кодом
Добрый день. Возможно ли в Украине найти банк, банкомат которого даст ввести 6-значный ПИН-код и снять деньги? Виза АТМ-карта индонезийского банка, неименная, $300. Спасибо и хорошего дня!
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:12
Re: Снять деньги с карты с 6-значным ПИН-кодом
А разве должны быть какие-то ограничения? Банкомату должно быть всё равно, если поддержуется платежная система карты. Какое количество цифр PIN система должна считать с карты.
Если банкомат не поддерживает ввод такого количества цифр, то по нажатию кнопки отмены должен выдать карту. Или есть исключения?
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:44
Re: Снять деньги с карты с 6-значным ПИН-кодом
Додано: Сер 25 лип, 2018 19:05
zeyeu, попробуйте в привате, и не смотрите, что там рисуются 4 звёздочки для ПИНа.
Просто введите 6 значный ПИН, и попробуйте снять деньги.
На крайняк, нажмете сancel и банкомат вернёт карту
Всё IMHO
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