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США категорично проти будівництва
"Північного потоку-2"...

США категорично проти будівництва "Північного потоку-2"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:58

США категорично проти будівництва "Північного потоку-2"...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон підтверджує позицію США про неприйнятність спорудження газопроводу "Північний потік-2" і підкреслює важливість відносин між Україною та США в сфері енергетичної безпеки.

Дивися повний текст США категорично проти будівництва \"Північного потоку-2\" - заступник держсекретаря США.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:59

ракеты могут долететь. а труба на другом материке?...
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:00

Re: США категорично проти будівництва "Північного потоку-2".

Ошеломляюще скоропостижно!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:05

Заместитель Государственного секретаря США


Ну если такая крупная фигура против, то завтра разберут трубу даже северного потока 1. :D
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