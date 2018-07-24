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США категорично проти будівництва "Північного потоку-2"...
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:58
Пропонуємо до обговорення:
Заступник Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон підтверджує позицію США про неприйнятність спорудження газопроводу "Північний потік-2" і підкреслює важливість відносин між Україною та США в сфері енергетичної безпеки.
Дивися повний текст США категорично проти будівництва \"Північного потоку-2\" - заступник держсекретаря США
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:59
ракеты могут долететь. а труба на другом материке?...
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sal
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:05
Заместитель Государственного секретаря США
Ну если такая крупная фигура против, то завтра разберут трубу даже северного потока 1.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 18:21
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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mister-svet
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