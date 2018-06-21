За словами Кравцова, "Інтерсіті" є дуже популярними в Україні.
Дивися повний текст Поїзди \"Інтерсіті\" використовуються на 90 відсотків, - УЗ.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:52
Поїзди "Інтерсіті" використовуються на 90 відсотків, - УЗ
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Дивися повний текст Поїзди \"Інтерсіті\" використовуються на 90 відсотків, - УЗ.
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:52
Займитесь этим вопросом по Луганской области. Лисичанское направление более чем актуально в данном плане, здесь всего 2 поезда на Киев, старые и убитые, на которые всегда нет билетов. Тогда как большинство жителей области (в т.ч. и те, кто приезжает с неподконтрольной территории) ездят именно через треугольник Северодонецк-Лисичанск-Рубежное в Киев, Харьков и другие крупные города.
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