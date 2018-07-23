Про це повідомляє прес-служба НБУ.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:40
Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив правила
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив правила.
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:40
А там и до валютных счетов пересичных доберутся. Будет полный надзор. Ведь это же валюта! Гривна не интересна.
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