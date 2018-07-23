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Банківська таємниця більше не
таємниця: НБУ змінив правила

Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив правила
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:40

Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив правила

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив правила.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:40

А там и до валютных счетов пересичных доберутся. Будет полный надзор. Ведь это же валюта! Гривна не интересна.
Obval_Defoltovich
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