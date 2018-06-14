Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив правила

Додано: Сер 25 лип, 2018 14:02

locustsucol написав: К чему приводит отсудствие борьбы с коррупцией Украина показала в 2013-2014 всему миру урок. К чему приводит отсудствие борьбы с коррупцией Украина показала в 2013-2014 всему миру урок.

За три года на взятках задержаны более двух тысяч госслужащих - СБУ

14 июня 2018

100 миллионов - "на ветер". В Одесской области разгорелся громкий скандал

20 июня 2018

В Украине вырос уровень коррупции - исследование

21 июня 2018

За два года уровень взяточничества в украинских компаниях вырос с 56 до 73 процентов.

Украина ведет войну на двух фронтах

21 июня 2018

Джейсон Смарт

Американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine



Украина борется на двух фронтах: один – на Востоке против российской агрессии, а еще один – фронт битвы против внутреннего врага – коррупции.

Борьба с коррупцией является для Украины вопросом нацбезопасности, - замгоссекретаря США Салливан

27.06.18

Юнкер: Я не хочу сказать, что Украина полностью избавилась от коррупции, но мы видим подвижки в этом процессе

9 июля, 2018

В ЕС обеспокоены ростом уровня коррупции в Украине

Борьба с коррупцией, транзит газа через Украину, российская агрессия и заложники Кремля. Полный текст заявления саммита Украина – ЕС

9 июля

Сытник: Коррупция настолько глубоко засела, что полностью ее побороть мы пока не можем

13 июля

Минюст закупил квартиры по завышенным ценам - расследование

18 июля 2018

Дело на миллион: НАБУ взялось за "Укрзалізницю"

18 июля 2018

Нацполиция начала отлов работников вузов, которые берут взятки. Изъяты тысячи долларов

19 июля 2018

Суд арестовал четыре квартиры и машину взяточницы из Минюста

20 июля 2018

Коррупция с привкусом анти или как создавали ГБР

20 июля 2018

В Минобороны отказались комментировать информацию по поводу коррупции при строительстве военных объектов.

21 июля 2018

В воинской части в Киеве обнаружили 176 тонн непригодной тушенки

21 июля

В Запорожской области на взятке погорел заммэра

21 июля 2018

Игорь Ступницкий: как безнаказанно воровать у армии во время войны

25 июля 2018

Не могу судить о коррупции в 2013-2014 - вы не привели ни одного примера, но вот о коррупции 2018 (новости только за июнь-июль):