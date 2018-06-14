Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив правила

locustsucol написав:
К чему приводит отсудствие борьбы с коррупцией Украина показала в 2013-2014 всему миру урок.
Не могу судить о коррупции в 2013-2014 - вы не привели ни одного примера, но вот о коррупции 2018 (новости только за июнь-июль):
За три года на взятках задержаны более двух тысяч госслужащих - СБУ
14 июня 2018 https://korrespondent.net/ukraine/39805 ... schykh-sbu
100 миллионов - "на ветер". В Одесской области разгорелся громкий скандал
20 июня 2018 https://blogs.korrespondent.net/blog/events/3982430/
В Украине вырос уровень коррупции - исследование
21 июня 2018 За два года уровень взяточничества в украинских компаниях вырос с 56 до 73 процентов. https://korrespondent.net/ukraine/39828 ... sledovanye
Украина ведет войну на двух фронтах
21 июня 2018 Джейсон Смарт Американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine Украина борется на двух фронтах: один – на Востоке против российской агрессии, а еще один – фронт битвы против внутреннего врага – коррупции. https://blogs.korrespondent.net/blog/events/3982668/
Борьба с коррупцией является для Украины вопросом нацбезопасности, - замгоссекретаря США Салливан
27.06.18 https://censor.net.ua/news/3073875/borb ... a_sallivan
Юнкер: Я не хочу сказать, что Украина полностью избавилась от коррупции, но мы видим подвижки в этом процессе
9 июля, 2018 В ЕС обеспокоены ростом уровня коррупции в Украине http://gordonua.com/news/worldnews/yunk ... 58847.html
Борьба с коррупцией, транзит газа через Украину, российская агрессия и заложники Кремля. Полный текст заявления саммита Украина – ЕС
9 июля http://gordonua.com/news/politics/borba ... 58795.html
Сытник: Коррупция настолько глубоко засела, что полностью ее побороть мы пока не можем
13 июля http://gordonua.com/news/politics/sytni ... 64435.html
Минюст закупил квартиры по завышенным ценам - расследование
18 июля 2018 https://antikor.com.ua/articles/248681- ... sledovanie
Дело на миллион: НАБУ взялось за "Укрзалізницю"
18 июля 2018 https://antikor.com.ua/articles/248670- ... aliznitsju
Нацполиция начала отлов работников вузов, которые берут взятки. Изъяты тысячи долларов
19 июля 2018 https://antikor.com.ua/articles/248727- ... i_dollarov
Суд арестовал четыре квартиры и машину взяточницы из Минюста
20 июля 2018 https://antikor.com.ua/articles/249006- ... z_minjusta
Коррупция с привкусом анти или как создавали ГБР
20 июля 2018 https://antikor.com.ua/articles/248970- ... davali_gbr
В Минобороны отказались комментировать информацию по поводу коррупции при строительстве военных объектов.
21 июля 2018 https://antikor.com.ua/articles/249105- ... korruptsii
В воинской части в Киеве обнаружили 176 тонн непригодной тушенки
21 июля http://gordonua.com/news/localnews/v-vo ... 74020.html
В Запорожской области на взятке погорел заммэра
21 июля 2018 https://antikor.com.ua/articles/249093- ... el_zammera
Игорь Ступницкий: как безнаказанно воровать у армии во время войны
25 июля 2018 https://antikor.com.ua/articles/249837- ... emja_vojny