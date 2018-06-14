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Банківська таємниця більше не
таємниця: НБУ змінив правила

Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив правила
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:40

Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив правила

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив правила.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:40

А там и до валютных счетов пересичных доберутся. Будет полный надзор. Ведь это же валюта! Гривна не интересна.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:14

  Obval_Defoltovich написав:А там и до валютных счетов пересичных доберутся. Будет полный надзор. Ведь это же валюта! Гривна не интересна.

И это сделано уже даже в Швейцарии. К чему приводит отсудствие борьбы с коррупцией Украина показала в 2013-2014 всему миру урок.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:02

Re: Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив прави

  locustsucol написав:К чему приводит отсудствие борьбы с коррупцией Украина показала в 2013-2014 всему миру урок.

Не могу судить о коррупции в 2013-2014 - вы не привели ни одного примера, но вот о коррупции 2018 (новости только за июнь-июль):
За три года на взятках задержаны более двух тысяч госслужащих - СБУ
14 июня 2018

https://korrespondent.net/ukraine/39805 ... schykh-sbu
100 миллионов - "на ветер". В Одесской области разгорелся громкий скандал
20 июня 2018

https://blogs.korrespondent.net/blog/events/3982430/
В Украине вырос уровень коррупции - исследование
21 июня 2018
За два года уровень взяточничества в украинских компаниях вырос с 56 до 73 процентов.

https://korrespondent.net/ukraine/39828 ... sledovanye
Украина ведет войну на двух фронтах
21 июня 2018
Джейсон Смарт
Американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine

Украина борется на двух фронтах: один – на Востоке против российской агрессии, а еще один – фронт битвы против внутреннего врага – коррупции.

https://blogs.korrespondent.net/blog/events/3982668/
Борьба с коррупцией является для Украины вопросом нацбезопасности, - замгоссекретаря США Салливан
27.06.18

https://censor.net.ua/news/3073875/borb ... a_sallivan
Юнкер: Я не хочу сказать, что Украина полностью избавилась от коррупции, но мы видим подвижки в этом процессе
9 июля, 2018
В ЕС обеспокоены ростом уровня коррупции в Украине

http://gordonua.com/news/worldnews/yunk ... 58847.html
Борьба с коррупцией, транзит газа через Украину, российская агрессия и заложники Кремля. Полный текст заявления саммита Украина – ЕС
9 июля

http://gordonua.com/news/politics/borba ... 58795.html
Сытник: Коррупция настолько глубоко засела, что полностью ее побороть мы пока не можем
13 июля

http://gordonua.com/news/politics/sytni ... 64435.html
Минюст закупил квартиры по завышенным ценам - расследование
18 июля 2018

https://antikor.com.ua/articles/248681- ... sledovanie
Дело на миллион: НАБУ взялось за "Укрзалізницю"
18 июля 2018

https://antikor.com.ua/articles/248670- ... aliznitsju
Нацполиция начала отлов работников вузов, которые берут взятки. Изъяты тысячи долларов
19 июля 2018

https://antikor.com.ua/articles/248727- ... i_dollarov
Суд арестовал четыре квартиры и машину взяточницы из Минюста
20 июля 2018

https://antikor.com.ua/articles/249006- ... z_minjusta
Коррупция с привкусом анти или как создавали ГБР
20 июля 2018

https://antikor.com.ua/articles/248970- ... davali_gbr
В Минобороны отказались комментировать информацию по поводу коррупции при строительстве военных объектов.
21 июля 2018

https://antikor.com.ua/articles/249105- ... korruptsii
В воинской части в Киеве обнаружили 176 тонн непригодной тушенки
21 июля

http://gordonua.com/news/localnews/v-vo ... 74020.html
В Запорожской области на взятке погорел заммэра
21 июля 2018

https://antikor.com.ua/articles/249093- ... el_zammera
Игорь Ступницкий: как безнаказанно воровать у армии во время войны
25 июля 2018

https://antikor.com.ua/articles/249837- ... emja_vojny
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:04

Re: Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив прави

  yanyura написав:Не могу судить о коррупции в 2013-2014 - вы не привели ни одного примера, но вот о коррупции 2018 (новости только за июнь-июль):

Новостей было поменьше, но вот самой коррупции меньше точно не было
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:15

yanyura
:mrgreen:
И как же ты представляешь себе борьбу с коррупцией без постоянных новостей об єтом? По януковичу - тихо, без сора из избы ? ))))) Seriosly? :D
Рост невосприятия коррупции, который нагора дорогенькими преподносится как рост фактической коррупции, т.е. подмена понятий, и есть факт борьбы с коррупцией. Снижение фактической коррупции есть в статистике, даже от зрадофильский каналов в новостях. И она уже пониже существенно, чем в той же Венгрии или Румынии. И Зрада не стихает, значит процесс не останавливается. Только пересичные долго всасывают, и продолжают думать что речь о фактической коррупции.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:42

  Faceless написав:
  yanyura написав:Не могу судить о коррупции в 2013-2014 - вы не привели ни одного примера, но вот о коррупции 2018 (новости только за июнь-июль):

Новостей было поменьше, но вот самой коррупции меньше точно не было

Согласен, что коррупция была, но то что было меньше - спорно. И по поводу "посадок" - эта тема неоднократно обсуждалась на ветках, но реально осужденных, т.е. отправленных в тюрьму выше районного звена почему-то не приводилось. Выше районного - "с отсрочкой", "условно", "по сроку давности" и т.д.


locustsucol - не вам об этом писать!

Andrii Knyshevych (locustsucol) - список связей - https://trolleybust.com/?getfriends=236817

Группы, в которых состоит Andrii Knyshevych - https://trolleybust.com/?uid=236817&pag ... sourcedb=1
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Спільнота підтримки Президента України П.О.Порошенка.:
"Будь-які дії, шо демонструватимуть неповагу до інших учасників спільноти, а також людини, заради якої спільнота створена, будуть миттєво зупинятись. Це група ПІДТРИМКИ, не критики, не порад, не повчань. Всі ми потребуєм підтримки у всьому, шоб не почали, а в тому, шо робить наш Президент вона необхідніша за все."


участники группы - https://trolleybust.com/?ppageid=73114& ... D0%B0.+506
yanyura
 
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