Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив правила
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И как же ты представляешь себе борьбу с коррупцией без постоянных новостей об єтом? По януковичу - тихо, без сора из избы ? ))))) Seriosly? Рост невосприятия коррупции, который нагора дорогенькими преподносится как рост фактической коррупции, т.е. подмена понятий, и есть факт борьбы с коррупцией. Снижение фактической коррупции есть в статистике, даже от зрадофильский каналов в новостях. И она уже пониже существенно, чем в той же Венгрии или Румынии. И Зрада не стихает, значит процесс не останавливается. Только пересичные долго всасывают, и продолжают думать что речь о фактической коррупции.
yanyura написав:Не могу судить о коррупции в 2013-2014 - вы не привели ни одного примера, но вот о коррупции 2018 (новости только за июнь-июль):
Новостей было поменьше, но вот самой коррупции меньше точно не было
Согласен, что коррупция была, но то что было меньше - спорно. И по поводу "посадок" - эта тема неоднократно обсуждалась на ветках, но реально осужденных, т.е. отправленных в тюрьму выше районного звена почему-то не приводилось. Выше районного - "с отсрочкой", "условно", "по сроку давности" и т.д.
Спільнота підтримки Президента України П.О.Порошенка.: "Будь-які дії, шо демонструватимуть неповагу до інших учасників спільноти, а також людини, заради якої спільнота створена, будуть миттєво зупинятись. Це група ПІДТРИМКИ, не критики, не порад, не повчань. Всі ми потребуєм підтримки у всьому, шоб не почали, а в тому, шо робить наш Президент вона необхідніша за все."