|
|
Почали діяти нові правила тимчасового виїзду дитини за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Передає прес-служба Мін'юсту.
Дивися повний текст Почали діяти нові правила тимчасового виїзду дитини за кордон
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83402
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:10
То есть насовсем ребёнка можно увозить, что ли?
-
asdasd
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 22.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему