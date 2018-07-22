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Почали діяти нові правила
тимчасового виїзду дитини за...

Почали діяти нові правила тимчасового виїзду дитини за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:10

Почали діяти нові правила тимчасового виїзду дитини за...

Пропонуємо до обговорення:
Передає прес-служба Мін'юсту.

Дивися повний текст Почали діяти нові правила тимчасового виїзду дитини за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:10

То есть насовсем ребёнка можно увозить, что ли?
asdasd
 
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