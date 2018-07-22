Передає прес-служба Мін'юсту.
Дивися повний текст Почали діяти нові правила тимчасового виїзду дитини за кордон.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:10
Почали діяти нові правила тимчасового виїзду дитини за...
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Дивися повний текст Почали діяти нові правила тимчасового виїзду дитини за кордон.
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:06
Стаття дурнувата. У нас що всі діти живуть тільки з одним із батьків і всі діти отримують аліменти?
Ні слова про нормальну сім'ю з двома нерозлученими батьками, так наче цього не буває.
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:47
країна дурнувата.... мені останнім часом здається, що 90% відсотків жінок, які мені трапляються - "розведьонкі"
і моя жінка стрьомна з цього приводу, каже "ти ж там обережно спілкуйся, бо в неї сєксу давно не було"
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