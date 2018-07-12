Про це повідомляє FinClub.
Дивися повний текст Родовід Банк продає землю на Оболоні за 3,7 мільярда.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:11
Родовід Банк продає землю на Оболоні за 3,7 мільярда
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Родовід Банк продає землю на Оболоні за 3,7 мільярда.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:11
Продается вместе с крестьянами? Как же эту земельку получил "бизнесмен" для "обслуживания"?
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