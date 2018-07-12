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Родовід Банк продає землю
на Оболоні за 3,7 мільярда

Родовід Банк продає землю на Оболоні за 3,7 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:11

Родовід Банк продає землю на Оболоні за 3,7 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє FinClub.

Дивися повний текст Родовід Банк продає землю на Оболоні за 3,7 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:11

Продается вместе с крестьянами? Как же эту земельку получил "бизнесмен" для "обслуживания"?
Moimir
 
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