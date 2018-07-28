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Порушників на українських
дорогах почнуть ловити на...

Порушників на українських дорогах почнуть ловити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:45

Порушників на українських дорогах почнуть ловити на...

Пропонуємо до обговорення:
У Патрульній поліції вирішили повернути на українські дороги радари для фіксації швидкості

Дивися повний текст Порушників на українських дорогах почнуть ловити на кілька камер одночасно.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:45

Одни разговоры уже который год за авто фиксацию нарушения ПДД.
На деле ни_уя не делают. Отмойте как обычно на установке камер да хоть количество жертв на дороге уменьшится.
У А_акова времени нет на это только в Фейсбуке строчит, п_д_рас.
nyv
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:50

Племянник в Латвии живет, рассказывал, что ВСЕ дороги покрыты камерами (стационарными и переносными), максималка на трассах 90 км/ч. Превышать можно на 9 км/ч.
Весной всю Латвию облетела "шокирующая новость": по рижской трассе гнал Бентли на российских номерах со скоростью 143 км/ч!!!"
nyv
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:11

Зачем изобретать велосипед? Все уже давно придумано в Европе и США. Прекрасно выписывают штрафы на месте и никакой вони по поводу необъемлемого права людей парковать свои корыта где попало, и тем более безнаказанно гонять 200 км/ч и убивать окружающих.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:20

И коим образом б*** то будете ловить то? А!!!
valentina806400
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