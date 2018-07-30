У Патрульній поліції вирішили повернути на українські дороги радари для фіксації швидкості
Дивися повний текст Порушників на українських дорогах почнуть ловити на кілька камер одночасно.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:45
Порушників на українських дорогах почнуть ловити на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порушників на українських дорогах почнуть ловити на кілька камер одночасно.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:45
Одни разговоры уже который год за авто фиксацию нарушения ПДД.
На деле ни_уя не делают. Отмойте как обычно на установке камер да хоть количество жертв на дороге уменьшится.
У А_акова времени нет на это только в Фейсбуке строчит, п_д_рас.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:50
Племянник в Латвии живет, рассказывал, что ВСЕ дороги покрыты камерами (стационарными и переносными), максималка на трассах 90 км/ч. Превышать можно на 9 км/ч.
Весной всю Латвию облетела "шокирующая новость": по рижской трассе гнал Бентли на российских номерах со скоростью 143 км/ч!!!"
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:11
Зачем изобретать велосипед? Все уже давно придумано в Европе и США. Прекрасно выписывают штрафы на месте и никакой вони по поводу необъемлемого права людей парковать свои корыта где попало, и тем более безнаказанно гонять 200 км/ч и убивать окружающих.
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:50
все по плану... пузатых ментов вернули, посадили в новые гибриды Митсу, теперь камеры вернуть надо, чтобы эти пуза накормить.... логично
Додано: Сер 01 сер, 2018 22:29
в стране коррумпированной сверху до низу все эти новшества ведут только к еще большему росту коррупции.
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