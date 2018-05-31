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Угорщина передала Закарпаттю в якості гуманітарної...
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:52
Пропонуємо до обговорення:
Угорщина передала Закарпатській області в якості гуманітарної допомоги партію рідкого хлору для знезараження питної води, повідомила прес-служба глави Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля.
Дивися повний текст Угорщина передала Закарпаттю в якості гуманітарної допомоги партію рідкого хлору
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:52
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