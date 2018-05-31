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Угорщина передала Закарпаттю
в якості гуманітарної...

Угорщина передала Закарпаттю в якості гуманітарної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:52

Угорщина передала Закарпаттю в якості гуманітарної...

Пропонуємо до обговорення:
Угорщина передала Закарпатській області в якості гуманітарної допомоги партію рідкого хлору для знезараження питної води, повідомила прес-служба глави Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

Дивися повний текст Угорщина передала Закарпаттю в якості гуманітарної допомоги партію рідкого хлору.
R2
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спасли Украину
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Заботятся о своих гражданах.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:12

Re: Угорщина передала Закарпаттю в якості гуманітарної...

грузовик с хлором это ничто для целой области.
сильно на пиар похоже.
перемога из ничего.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:45

нужно бы СБУ заняться проверкой, а не готовят ли мадьяры исподволь химатаку с целью нарушения целостности державы и дальнейшей аннексии
antonivs3
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