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Угорщина передала Закарпаттю в якості гуманітарної...
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:52
Пропонуємо до обговорення:
Угорщина передала Закарпатській області в якості гуманітарної допомоги партію рідкого хлору для знезараження питної води, повідомила прес-служба глави Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля.
Дивися повний текст Угорщина передала Закарпаттю в якості гуманітарної допомоги партію рідкого хлору
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:52
спасли Украину
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sal
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:12
Заботятся о своих гражданах.
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summacut
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:12
грузовик с хлором это ничто для целой области.
сильно на пиар похоже.
перемога из ничего.
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Pegasmaster
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:45
нужно бы СБУ заняться проверкой, а не готовят ли мадьяры исподволь химатаку с целью нарушения целостности державы и дальнейшей аннексии
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antonivs3
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