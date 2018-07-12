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НБУ придумав, як утримати гривню восени – експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:13
Пропонуємо до обговорення:
Перегляд методики розрахунку офіційного курсу долара в Україні допоможе НБУ згладжувати валютні коливання.
Дивися повний текст НБУ придумав, як утримати гривню восени – експерти
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:14
Вы ее летом удержите.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:46
мы не будем удерживать курс говорили они...
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