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НБУ придумав, як утримати
гривню восени – експерти

НБУ придумав, як утримати гривню восени – експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:13

НБУ придумав, як утримати гривню восени – експерти

Пропонуємо до обговорення:
Перегляд методики розрахунку офіційного курсу долара в Україні допоможе НБУ згладжувати валютні коливання.

Дивися повний текст НБУ придумав, як утримати гривню восени – експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:14

Вы ее летом удержите.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:46

мы не будем удерживать курс говорили они...
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:10

нбу не отвечает за курс доллара (с)
saz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:26

Ну это просто какое-то ноу-хау!

Вместо развития финансового рынка и управления инфляцией, давайте придумаем какой-то ручной избирательный способ создания дефицита на валютном рынке, чтобы "удержать курс гривны".

Разумеется, сама эта инициатива лишь создаст ненужное волнение у ключевых покупателей валюты осенью-зимой (компании с иностранным капиталом для выплаты дивидендов, импортеры авто и техники - того, что пользуется повышенным спросом в канун новогодних праздников) и спровоцирует ажиотажный спрос.

А ведь НБУ следует делать другое - стимулировать развитие рынка финансовых инструментов, включая прямое банковское кредитование, чтобы удовлетворить инвестиционный спрос со стороны производителей продуктов и услуг внутри страны. Что одновременно уменьшает потребность в импорте и увеличивает экспорт.

А курс, как мы знаем, определяет в первую очередь баланс внешней торговли, а не какие-то мнимые Хохлову 10% позиций ask, "выбивающихся из общей картины межбанка".

Сегодня даже качественный украинский заемщик-юридическое лицо не получит кредит в гривнах ниже, чем по 16% годовых, а в валюте - ниже, чем под 9% годовых. При стоимости фондирования европейских производителей 2-5%, а через процедуры IPO и вовсе бесплатно!

В общем, браво! Так держать!
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 25 лип, 2018 12:30, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:28

То есть, вам нужно срочно купить валюту (вы загоняете на счет грн.) а вам показывают ....... сидите и без грн. и без валюты - у них "отсечение). Или вам нужно продать валюту и выплатить ЗП ....... сидите без валюты и ЗП. Хорошо придумали!!!!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:48

Бред какой-то. Как можно "подчисткой" официального курса уменьшить колебания и спекуляции? Это всё равно что в рекламе магазина написать "У нас всё по 10 гривен!", а товары в реале стоят от 1 до 100.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:23

  saz написав:нбу не отвечает за курс доллара (с)

Но отвечает за правила валютного рынка, о чем и речь. НБУ - регулятор правил.
locustsucol
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