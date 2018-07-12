НБУ придумав, як утримати гривню восени – експерти

Додано: Сер 25 лип, 2018 12:26

Ну это просто какое-то ноу-хау!



Вместо развития финансового рынка и управления инфляцией, давайте придумаем какой-то ручной избирательный способ создания дефицита на валютном рынке, чтобы "удержать курс гривны".



Разумеется, сама эта инициатива лишь создаст ненужное волнение у ключевых покупателей валюты осенью-зимой (компании с иностранным капиталом для выплаты дивидендов, импортеры авто и техники - того, что пользуется повышенным спросом в канун новогодних праздников) и спровоцирует ажиотажный спрос.



А ведь НБУ следует делать другое - стимулировать развитие рынка финансовых инструментов, включая прямое банковское кредитование, чтобы удовлетворить инвестиционный спрос со стороны производителей продуктов и услуг внутри страны. Что одновременно уменьшает потребность в импорте и увеличивает экспорт.



А курс, как мы знаем, определяет в первую очередь баланс внешней торговли, а не какие-то мнимые Хохлову 10% позиций ask, "выбивающихся из общей картины межбанка".



Сегодня даже качественный украинский заемщик-юридическое лицо не получит кредит в гривнах ниже, чем по 16% годовых, а в валюте - ниже, чем под 9% годовых. При стоимости фондирования европейских производителей 2-5%, а через процедуры IPO и вовсе бесплатно!



В общем, браво! Так держать!