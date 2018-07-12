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НБУ придумав, як утримати
гривню восени – експерти

НБУ придумав, як утримати гривню восени – експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:37

Забавно. 10 коментов и ни один не в тему :). НБУ лишь определил порядок расчёта курса. Продавать вы можете как хотите, просто если ваши заявки вываляться за коридор в 10% от общего стада их не возьмут в расчёт курса, только и всего...
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:07

  darkangel написав:Забавно. 10 коментов и ни один не в тему :). НБУ лишь определил порядок расчёта курса. Продавать вы можете как хотите, просто если ваши заявки вываляться за коридор в 10% от общего стада их не возьмут в расчёт курса, только и всего...

А тут нефиг что по теме базарить. Тут нас нае..ют со всех сторон. Нагибают и вставляют по самые помидоры, а говорят что полезная клизма. А некоторые по форумам еще и подпез..ют. Так что не в тему тут именно ваш комент. Забавный вы наш.
p_a_l
 
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