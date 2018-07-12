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НБУ придумав, як утримати гривню восени – експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:37
Забавно. 10 коментов и ни один не в тему
. НБУ лишь определил порядок расчёта курса. Продавать вы можете как хотите, просто если ваши заявки вываляться за коридор в 10% от общего стада их не возьмут в расчёт курса, только и всего...
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darkangel
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:07
darkangel написав:
Забавно. 10 коментов и ни один не в тему
. НБУ лишь определил порядок расчёта курса. Продавать вы можете как хотите, просто если ваши заявки вываляться за коридор в 10% от общего стада их не возьмут в расчёт курса, только и всего...
А тут нефиг что по теме базарить. Тут нас нае..ют со всех сторон. Нагибают и вставляют по самые помидоры, а говорят что полезная клизма. А некоторые по форумам еще и подпез..ют. Так что не в тему тут именно ваш комент. Забавный вы наш.
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p_a_l
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