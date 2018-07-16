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Join Up! відмовляється від Airbus і знову скорочує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:46
Пропонуємо до обговорення:
Туроператор Join Up! відмовляється від використання широкофюзеляжного літака Airbus А330-200 і буде перевозити туристів на запланованих раніше рейсах літаками Boeing 737, повідомила прес-служба Join UP!.
Дивися повний текст Join Up! відмовляється від Airbus і знову скорочує польотну програму
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:47
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