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Join Up! відмовляється від
Airbus і знову скорочує...

Join Up! відмовляється від Airbus і знову скорочує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:46

Join Up! відмовляється від Airbus і знову скорочує...

Пропонуємо до обговорення:
Туроператор Join Up! відмовляється від використання широкофюзеляжного літака Airbus А330-200 і буде перевозити туристів на запланованих раніше рейсах літаками Boeing 737, повідомила прес-служба Join UP!.

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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:47

Давят Join Up
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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