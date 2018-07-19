RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Австрія закликає Україну скасувати
заборону на експорт лісу

Австрія закликає Україну скасувати заборону на експорт лісу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:22

Австрія закликає Україну скасувати заборону на експорт лісу

Пропонуємо до обговорення:
Про це Посольство Австрії в Україні повідомило у Twitter.

Дивися повний текст Австрія закликає Україну скасувати заборону на експорт лісу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83411
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:22

Пусть у себя лес вырубают, у нас уже горы лысые.
сова
 
Повідомлень: 449
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:28

..о КАКИХ международных обязательствах талдычит австрияк?.. ГДЕ там сказано, что Украина не имеет право КВОТИРОВАТЬ вырубку СВОИХ лесов, исхдоя из ВНУТРЕННИХ интересов страны?!... если петька им что-то подмахнул по пьяни, - пусть своими рошенками и расплачивается!!...
maestro71
 
Повідомлень: 1862
З нами з: 09.09.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:01

  maestro71 написав:..о КАКИХ международных обязательствах талдычит австрияк?.. ГДЕ там сказано, что Украина не имеет право КВОТИРОВАТЬ вырубку СВОИХ лесов, исхдоя из ВНУТРЕННИХ интересов страны?!... если петька им что-то подмахнул по пьяни, - пусть своими рошенками и расплачивается!!...


В экономической части Соглашения об Ассоциации (той самой, которую не подписал Янукович 29 ноября 2013 и подписал Порошенко 27 июня 2014) действительно декларируется свобода перемещений товаров между странами-участницами.

Правда, для Украины на все товары, которые ЕС сам хочет производить, а не импортировать (например, курятина) в рамках этого "свободного рынка" существуют квоты, которые заканчиваются в январе-феврале каждого года.

Но, конечно же, лес не является таким товаром - потому что ЕС свой лес вырубать не хочет и не будет, пока есть такие страны, как Украина, чьи граждане готовы за это "право" даже на площади своих городов выходить.

Поэтому сколько Украина вырубает леса, столько же она должна и выдать разрешений на экспорт в ЕС, если владельцы леса это пожелают сделать.

Другое дело, что внутри Украины соответствующие органы должны следить за законностью вырубки, и таким образом препятствовать самой вырубке. Будут меньше вырубать, будет и меньше обязательств на экспорт. Только кто ж это будет делать, если они все в доле?

Вот так вот просто Украину лишают ее лесов - и волки сыты, и овцы целы. И вырубка лесов полным ходом, и Президенту есть, что сказать в защиту своей позиции о применении права вето на запрет на экспорт
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 02.05.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:23

Совсем оборзели.
nitra
 
Повідомлень: 864
З нами з: 11.01.13
Подякував: 468 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:26

Пусть еще попробует заручится поддержкой и авторитетными рекомендациями соответствующих комитетов ООН и Вскмирных природоохранных объединений.
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 358
З нами з: 11.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:32

  zРадио написав:
  maestro71 написав:..о КАКИХ международных обязательствах талдычит австрияк?.. ГДЕ там сказано, что Украина не имеет право КВОТИРОВАТЬ вырубку СВОИХ лесов, исхдоя из ВНУТРЕННИХ интересов страны?!... если петька им что-то подмахнул по пьяни, - пусть своими рошенками и расплачивается!!...


В экономической части Соглашения об Ассоциации (той самой, которую не подписал Янукович 29 ноября 2013 и подписал Порошенко 27 июня 2014) действительно декларируется свобода перемещений товаров между странами-участницами.

Правда, для Украины на все товары, которые ЕС сам хочет производить, а не импортировать (например, курятина) в рамках этого "свободного рынка" существуют квоты, которые заканчиваются в январе-феврале каждого года.

Но, конечно же, лес не является таким товаром - потому что ЕС свой лес вырубать не хочет и не будет, пока есть такие страны, как Украина, чьи граждане готовы за это "право" даже на площади своих городов выходить.

Поэтому сколько Украина вырубает леса, столько же она должна и выдать разрешений на экспорт в ЕС, если владельцы леса это пожелают сделать.

Другое дело, что внутри Украины соответствующие органы должны следить за законностью вырубки, и таким образом препятствовать самой вырубке. Будут меньше вырубать, будет и меньше обязательств на экспорт. Только кто ж это будет делать, если они все в доле?

Вот так вот просто Украину лишают ее лесов - и волки сыты, и овцы целы. И вырубка лесов полным ходом, и Президенту есть, что сказать в защиту своей позиции о применении права вето на запрет на экспорт


.так а кто ж говорит о нарушении "свободы перемещения товаров"?!..я намекнул о КВОТИРОВАНИИ ВЫРУБКИ!!!.. о чем собственно вы упомянули в последних своих изречениях...
maestro71
 
Повідомлень: 1862
З нами з: 09.09.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:41

  maestro71 написав:
  zРадио написав:
  maestro71 написав:..о КАКИХ международных обязательствах талдычит австрияк?.. ГДЕ там сказано, что Украина не имеет право КВОТИРОВАТЬ вырубку СВОИХ лесов, исхдоя из ВНУТРЕННИХ интересов страны?!... если петька им что-то подмахнул по пьяни, - пусть своими рошенками и расплачивается!!...


В экономической части Соглашения об Ассоциации (той самой, которую не подписал Янукович 29 ноября 2013 и подписал Порошенко 27 июня 2014) действительно декларируется свобода перемещений товаров между странами-участницами.

Правда, для Украины на все товары, которые ЕС сам хочет производить, а не импортировать (например, курятина) в рамках этого "свободного рынка" существуют квоты, которые заканчиваются в январе-феврале каждого года.

Но, конечно же, лес не является таким товаром - потому что ЕС свой лес вырубать не хочет и не будет, пока есть такие страны, как Украина, чьи граждане готовы за это "право" даже на площади своих городов выходить.

Поэтому сколько Украина вырубает леса, столько же она должна и выдать разрешений на экспорт в ЕС, если владельцы леса это пожелают сделать.

Другое дело, что внутри Украины соответствующие органы должны следить за законностью вырубки, и таким образом препятствовать самой вырубке. Будут меньше вырубать, будет и меньше обязательств на экспорт. Только кто ж это будет делать, если они все в доле?

Вот так вот просто Украину лишают ее лесов - и волки сыты, и овцы целы. И вырубка лесов полным ходом, и Президенту есть, что сказать в защиту своей позиции о применении права вето на запрет на экспорт


.так а кто ж говорит о нарушении "свободы перемещения товаров"?!..я намекнул о КВОТИРОВАНИИ ВЫРУБКИ!!!.. о чем собственно вы упомянули в последних своих изречениях...


Вы начали с вопроса, на что ссылается Австрия, и я попытался раскрыть, как Президент Украины, желая этого в конкретном случае, или не желая, является соучастником Австрии в процессе контрабанды леса, подписав Соглашение об Ассоциации, которое вряд ли даже самолично прочитал
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 02.05.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:45

Re: Австрія закликає Україну скасувати заборону на експорт л

FYI читатели форума, полагаю, должны знать, что Австрия является родиной и страной, где платят налоги такие мегаконцерны, как Kronospan, Egger, SwissKrono, которые, в свою очередь, занимают 1,2 и 3 места по деревообработке в мире (ДСП, МДФ, ОСП). Притом у некоторых есть свои перерабатывающие предприятия на Украине. Т.е. сосут со всех сторон - выводя прибыль с украинских предприятий и вывозя лес
sequence
 
Повідомлень: 1170
З нами з: 29.12.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:03

В ЕС есть нормы по вырубке и порядки восстановлению лесных зон. Ни то ни другое в Украине не действует. Так вот надо понимать что Австрия и не призывает соблюдать то о чем написано выше, а настаивает сейчас лишь на свободном вывозе. Это больше ударит по внутреннему производителю.
Ну а властям тут пиар конечно. Еслиб ЕС призывал закрыть коррупционную дырку то в СМИ эта информация бы не появилась, а вот такую про лес так сразу - типа какой плохой Австрия и хорошие борцуны во власти.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 02.03.15
Подякував: 211 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, PavelF, zРадио і 54 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман оцінив обсяг контрабанди лісу в 6-8 млрд на рік
R2 » Вів 24 лип, 2018 07:39
0 42
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 07:39
R2
В Україну почав надходити імпортований хлор 1, 2, 3
R2 » П'ят 20 лип, 2018 08:42
23 1630
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 10:38
Конрад Карлович
Депутати пропонують скасувати "Роттердам+" через закон
R2 » Чет 19 лип, 2018 11:19
3 164
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лип, 2018 01:22
1007qwert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (82)
25.07.2018 15:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.