Австрія закликає Україну скасувати заборону на експорт лісу

Додано: Сер 25 лип, 2018 13:01

maestro71 написав: ..о КАКИХ международных обязательствах талдычит австрияк?.. ГДЕ там сказано, что Украина не имеет право КВОТИРОВАТЬ вырубку СВОИХ лесов, исхдоя из ВНУТРЕННИХ интересов страны?!... если петька им что-то подмахнул по пьяни, - пусть своими рошенками и расплачивается!!... ..о КАКИХ международных обязательствах талдычит австрияк?.. ГДЕ там сказано, что Украина не имеет право КВОТИРОВАТЬ вырубку СВОИХ лесов, исхдоя из ВНУТРЕННИХ интересов страны?!... если петька им что-то подмахнул по пьяни, - пусть своими рошенками и расплачивается!!...

В экономической части Соглашения об Ассоциации (той самой, которую не подписал Янукович 29 ноября 2013 и подписал Порошенко 27 июня 2014) действительно декларируется свобода перемещений товаров между странами-участницами.Правда, для Украины на все товары, которые ЕС сам хочет производить, а не импортировать (например, курятина) в рамках этого "свободного рынка" существуют квоты, которые заканчиваются в январе-феврале каждого года.Но, конечно же, лес не является таким товаром - потому что ЕС свой лес вырубать не хочет и не будет, пока есть такие страны, как Украина, чьи граждане готовы за это "право" даже на площади своих городов выходить.Поэтому сколько Украина вырубает леса, столько же она должна и выдать разрешений на экспорт в ЕС, если владельцы леса это пожелают сделать.Другое дело, что внутри Украины соответствующие органы должны следить за законностью вырубки, и таким образом препятствовать самой вырубке. Будут меньше вырубать, будет и меньше обязательств на экспорт. Только кто ж это будет делать, если они все в доле?Вот так вот просто Украину лишают ее лесов - и волки сыты, и овцы целы. И вырубка лесов полным ходом, и Президенту есть, что сказать в защиту своей позиции о применении права вето на запрет на экспорт