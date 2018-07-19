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Австрія закликає Україну скасувати заборону на експорт лісу
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:22
Пропонуємо до обговорення:
Про це Посольство Австрії в Україні повідомило у Twitter.
Дивися повний текст Австрія закликає Україну скасувати заборону на експорт лісу
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R2
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:22
Пусть у себя лес вырубают, у нас уже горы лысые.
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сова
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:28
..о КАКИХ международных обязательствах талдычит австрияк?.. ГДЕ там сказано, что Украина не имеет право КВОТИРОВАТЬ вырубку СВОИХ лесов, исхдоя из ВНУТРЕННИХ интересов страны?!... если петька им что-то подмахнул по пьяни, - пусть своими рошенками и расплачивается!!...
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maestro71
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:01
maestro71 написав:
..о КАКИХ международных обязательствах талдычит австрияк?.. ГДЕ там сказано, что Украина не имеет право КВОТИРОВАТЬ вырубку СВОИХ лесов, исхдоя из ВНУТРЕННИХ интересов страны?!... если петька им что-то подмахнул по пьяни, - пусть своими рошенками и расплачивается!!...
В экономической части Соглашения об Ассоциации (той самой, которую не подписал Янукович 29 ноября 2013 и подписал Порошенко 27 июня 2014) действительно декларируется свобода перемещений товаров между странами-участницами.
Правда, для Украины на все товары, которые ЕС сам хочет производить, а не импортировать (например, курятина) в рамках этого "свободного рынка" существуют квоты, которые заканчиваются в январе-феврале каждого года.
Но, конечно же, лес не является таким товаром - потому что ЕС свой лес вырубать не хочет и не будет, пока есть такие страны, как Украина, чьи граждане готовы за это "право" даже на площади своих городов выходить.
Поэтому сколько Украина вырубает леса, столько же она должна и выдать разрешений на экспорт в ЕС, если владельцы леса это пожелают сделать.
Другое дело, что внутри Украины соответствующие органы должны следить за законностью вырубки, и таким образом препятствовать самой вырубке. Будут меньше вырубать, будет и меньше обязательств на экспорт. Только кто ж это будет делать, если они все в доле?
Вот так вот просто Украину лишают ее лесов - и волки сыты, и овцы целы. И вырубка лесов полным ходом, и Президенту есть, что сказать в защиту своей позиции о применении права вето на запрет на экспорт
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zРадио
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:23
Совсем оборзели.
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nitra
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:26
Пусть еще попробует заручится поддержкой и авторитетными рекомендациями соответствующих комитетов ООН и Вскмирных природоохранных объединений.
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hodkonem36
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:32
zРадио написав: maestro71 написав:
..о КАКИХ международных обязательствах талдычит австрияк?.. ГДЕ там сказано, что Украина не имеет право КВОТИРОВАТЬ вырубку СВОИХ лесов, исхдоя из ВНУТРЕННИХ интересов страны?!... если петька им что-то подмахнул по пьяни, - пусть своими рошенками и расплачивается!!...
В экономической части Соглашения об Ассоциации (той самой, которую не подписал Янукович 29 ноября 2013 и подписал Порошенко 27 июня 2014) действительно декларируется свобода перемещений товаров между странами-участницами.
Правда, для Украины на все товары, которые ЕС сам хочет производить, а не импортировать (например, курятина) в рамках этого "свободного рынка" существуют квоты, которые заканчиваются в январе-феврале каждого года.
Но, конечно же, лес не является таким товаром - потому что ЕС свой лес вырубать не хочет и не будет, пока есть такие страны, как Украина, чьи граждане готовы за это "право" даже на площади своих городов выходить.
Поэтому сколько Украина вырубает леса, столько же она должна и выдать разрешений на экспорт в ЕС, если владельцы леса это пожелают сделать.
Другое дело, что внутри Украины соответствующие органы должны следить за законностью вырубки, и таким образом препятствовать самой вырубке. Будут меньше вырубать, будет и меньше обязательств на экспорт. Только кто ж это будет делать, если они все в доле?
Вот так вот просто Украину лишают ее лесов - и волки сыты, и овцы целы. И вырубка лесов полным ходом, и Президенту есть, что сказать в защиту своей позиции о применении права вето на запрет на экспорт
.так а кто ж говорит о нарушении "свободы перемещения товаров"?!..я намекнул о КВОТИРОВАНИИ ВЫРУБКИ!!!.. о чем собственно вы упомянули в последних своих изречениях...
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maestro71
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:41
maestro71 написав: zРадио написав: maestro71 написав:
..о КАКИХ международных обязательствах талдычит австрияк?.. ГДЕ там сказано, что Украина не имеет право КВОТИРОВАТЬ вырубку СВОИХ лесов, исхдоя из ВНУТРЕННИХ интересов страны?!... если петька им что-то подмахнул по пьяни, - пусть своими рошенками и расплачивается!!...
В экономической части Соглашения об Ассоциации (той самой, которую не подписал Янукович 29 ноября 2013 и подписал Порошенко 27 июня 2014) действительно декларируется свобода перемещений товаров между странами-участницами.
Правда, для Украины на все товары, которые ЕС сам хочет производить, а не импортировать (например, курятина) в рамках этого "свободного рынка" существуют квоты, которые заканчиваются в январе-феврале каждого года.
Но, конечно же, лес не является таким товаром - потому что ЕС свой лес вырубать не хочет и не будет, пока есть такие страны, как Украина, чьи граждане готовы за это "право" даже на площади своих городов выходить.
Поэтому сколько Украина вырубает леса, столько же она должна и выдать разрешений на экспорт в ЕС, если владельцы леса это пожелают сделать.
Другое дело, что внутри Украины соответствующие органы должны следить за законностью вырубки, и таким образом препятствовать самой вырубке. Будут меньше вырубать, будет и меньше обязательств на экспорт. Только кто ж это будет делать, если они все в доле?
Вот так вот просто Украину лишают ее лесов - и волки сыты, и овцы целы. И вырубка лесов полным ходом, и Президенту есть, что сказать в защиту своей позиции о применении права вето на запрет на экспорт
.так а кто ж говорит о нарушении "свободы перемещения товаров"?!..я намекнул о КВОТИРОВАНИИ ВЫРУБКИ!!!.. о чем собственно вы упомянули в последних своих изречениях...
Вы начали с вопроса, на что ссылается Австрия, и я попытался раскрыть, как Президент Украины, желая этого в конкретном случае, или не желая, является соучастником Австрии в процессе контрабанды леса, подписав Соглашение об Ассоциации, которое вряд ли даже самолично прочитал
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zРадио
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:45
FYI читатели форума, полагаю, должны знать, что Австрия является родиной и страной, где платят налоги такие мегаконцерны, как Kronospan, Egger, SwissKrono, которые, в свою очередь, занимают 1,2 и 3 места по деревообработке в мире (ДСП, МДФ, ОСП). Притом у некоторых есть свои перерабатывающие предприятия на Украине. Т.е. сосут со всех сторон - выводя прибыль с украинских предприятий и вывозя лес
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sequence
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:03
В ЕС есть нормы по вырубке и порядки восстановлению лесных зон. Ни то ни другое в Украине не действует. Так вот надо понимать что Австрия и не призывает соблюдать то о чем написано выше, а настаивает сейчас лишь на свободном вывозе. Это больше ударит по внутреннему производителю.
Ну а властям тут пиар конечно. Еслиб ЕС призывал закрыть коррупционную дырку то в СМИ эта информация бы не появилась, а вот такую про лес так сразу - типа какой плохой Австрия и хорошие борцуны во власти.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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