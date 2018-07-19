Австрія закликає Україну скасувати заборону на експорт лісу
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ребе Нок написав:В ЕС есть нормы по вырубке и порядки восстановлению лесных зон. Ни то ни другое в Украине не действует. Так вот надо понимать что Австрия и не призывает соблюдать то о чем написано выше, а настаивает сейчас лишь на свободном вывозе. Это больше ударит по внутреннему производителю. Ну а властям тут пиар конечно. Еслиб ЕС призывал закрыть коррупционную дырку то в СМИ эта информация бы не появилась, а вот такую про лес так сразу - типа какой плохой Австрия и хорошие борцуны во власти.
Не соглашусь с вашей оценкой действий Австрии.
Там прекрасно понимают, что в Украине прикрыть таможню легче, чем вырубку, и бьют на пункт об открытых рынках! Для этого они и пригласили Украину! Уж точно не для того, чтобы наши самолеты покупать!
Поэтому никакого "типа" возле "плохой Австрии" быть не должно. Они действительно по отношению к нам ведут себя как мародеры. Но для себя они просто красавцы, тем более, что мы им позволяем
Сразу после закрытий всех северных потоков можно и о дереве поговорить. Чего то я стал ненавидеть гнилую европу. Там за нас еще немного рвут пуп поляки, но то я думаю за наших украинских рабов так задницы подрывают.
Проблема не в том, что Австрия требует ЛЕГАЛЬНОГО разрешения на вывоз леса, а в том, что лес вывозят НЕЛЕГАЛЬНО. Никто не заставляет легально рубить ВЕСЬ лес. Есть нормы, правила, сколько где и какого леса вырубили, сколько посадили нового.... НО эти нормы в Украине сейчас не работают. А как это преподносят? "Тупые негодяи-австрияки хотят, что бы мы им легально давали лес." Ага, и платили налоги, ВОССТАНАВЛИВАЛИ лесной ресурс, платили белые зп... Нифига, проще в черную вырубить заповедники, типа "это не мы", и при этом звиздеть про "плохих эуропейцев". ПС Это такая же сказочка, как МВФ требующий повышения пенсионного возраста