Австрія закликає Україну скасувати заборону на експорт лісу

Додано: Сер 25 лип, 2018 18:16

Действительно! Они ведь наших петухов берут, почему бы не дать им лес? Пусть люди имеют хорошую мебель.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.