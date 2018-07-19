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Австрія закликає Україну скасувати
заборону на експорт лісу

Австрія закликає Україну скасувати заборону на експорт лісу
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:10

  ребе Нок написав:В ЕС есть нормы по вырубке и порядки восстановлению лесных зон. Ни то ни другое в Украине не действует. Так вот надо понимать что Австрия и не призывает соблюдать то о чем написано выше, а настаивает сейчас лишь на свободном вывозе. Это больше ударит по внутреннему производителю.
Ну а властям тут пиар конечно. Еслиб ЕС призывал закрыть коррупционную дырку то в СМИ эта информация бы не появилась, а вот такую про лес так сразу - типа какой плохой Австрия и хорошие борцуны во власти.


Не соглашусь с вашей оценкой действий Австрии.

Там прекрасно понимают, что в Украине прикрыть таможню легче, чем вырубку, и бьют на пункт об открытых рынках! Для этого они и пригласили Украину! Уж точно не для того, чтобы наши самолеты покупать!

Поэтому никакого "типа" возле "плохой Австрии" быть не должно. Они действительно по отношению к нам ведут себя как мародеры. Но для себя они просто красавцы, тем более, что мы им позволяем
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:59

Re: Австрія закликає Україну скасувати заборону на експорт л

Сразу после закрытий всех северных потоков можно и о дереве поговорить.
Чего то я стал ненавидеть гнилую европу. Там за нас еще немного рвут пуп поляки, но то я думаю за наших украинских рабов так задницы подрывают.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:14

Re: Австрія закликає Україну скасувати заборону на експорт л

Проблема не в том, что Австрия требует ЛЕГАЛЬНОГО разрешения на вывоз леса, а в том, что лес вывозят НЕЛЕГАЛЬНО. Никто не заставляет легально рубить ВЕСЬ лес. Есть нормы, правила, сколько где и какого леса вырубили, сколько посадили нового.... НО эти нормы в Украине сейчас не работают.
А как это преподносят? "Тупые негодяи-австрияки хотят, что бы мы им легально давали лес." Ага, и платили налоги, ВОССТАНАВЛИВАЛИ лесной ресурс, платили белые зп...
Нифига, проще в черную вырубить заповедники, типа "это не мы", и при этом звиздеть про "плохих эуропейцев".
ПС Это такая же сказочка, как МВФ требующий повышения пенсионного возраста
layer80
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:54

  p_a_l написав:Сразу после закрытий всех северных потоков можно и о дереве поговорить.
Чего то я стал ненавидеть гнилую европу. Там за нас еще немного рвут пуп поляки, но то я думаю за наших украинских рабов так задницы подрывают.


Зачем закрывать потоки, если это выгодно для их экономики, т.е. для их граждан? В любой нормальной стране на первом месте стоят собственные интересы, а все эти сопли типа "весьмирснами" обычная лапша для лохов...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:21

Re: Австрія закликає

  p_a_l написав:Чего то я стал ненавидеть гнилую европу. Там за нас еще немного

Эт вы зря. Европа это Европа. а Украина это Украина.
Может и не закончится тот лес никогда?.. пусть рубят...
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:55

Цинизм представителей Европы начинает зашкаливать...
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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