Максимум - кредитна картка Альфа Банку з кешбеком!
Дивися повний текст Де шукати максимальний кешбек.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:25
Де шукати максимальний кешбек
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Дивися повний текст Де шукати максимальний кешбек.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:25
Re: Де шукати максимальний кешбек
Ну-ну. Скромно умолчали, однако.
В рассчётную дату при наличии минуса на карте банк потребует уплатить +60 грн (за ежемесячное обслуживание) и +15 грн (за SMS-чек, если не подключить уведомления через push).
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