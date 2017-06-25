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Де шукати максимальний кешбек

Де шукати максимальний кешбек
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:25

Де шукати максимальний кешбек

Пропонуємо до обговорення:
Максимум - кредитна картка Альфа Банку з кешбеком!

Дивися повний текст Де шукати максимальний кешбек.
R2
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alex_vakulchick
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:25

Re: Де шукати максимальний кешбек

...Допустим, клиент потратил и вернул в течение 55 дней 200 000 грн (это максимальный кредитный лимит по карте «Максимум»). Все, что потребует банк – уплатить 20 грн...
Ну-ну. :mrgreen: Скромно умолчали, однако.
В рассчётную дату при наличии минуса на карте банк потребует уплатить +60 грн (за ежемесячное обслуживание) и +15 грн (за SMS-чек, если не подключить уведомления через push).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:38

  MASolomko написав:В рассчётную дату при наличии минуса на карте банк потребует уплатить +60 грн


Так точно, сэр. Но никто ж не заставляет иметь задолженность на эту дату. И, если картой активно пользоваться, то кешбек в разы превысит 60 грн. Тут каждый выбирает для себя сам, или платить 60 грн. в мес за право пользоваться заемными средствами, или гасить до расчетной даты и загребать кешбек в полном объеме.
В Европу через жony!
summacut
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