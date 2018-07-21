Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що затримки виплат пенсій є персональною відповідальністю керівництва Пенсійного фонду (ПФ).
Дивися повний текст Гройсман повідомив, хто винен у затримці виплат пенсій.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:32
Гройсман повідомив, хто винен у затримці виплат пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман повідомив, хто винен у затримці виплат пенсій.
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:32
Вообще-то Глава Пенсионного Фонда - подчиненный Министра социальной политики, а Министр социальной политики - подчиненный Премьер-министра.
Но Гройсману почему-то со своими озабоченностями нужно обращаться к подчиненным через пресс-релизы вместо того, чтобы сделать это в своем кабинете, и не реактивно, а проактивно.
Перед теми, к тому ты обращаешься, Вова - пенсионеры и общественность - виноват ты, и не нужно переводить стрелки!
А вообще то по факту произошедшего - тревожный звоночек. Глава ПФ заявляет о кассовом разрыве. Не хватает ЕСВ уже на выплату пенсий, а Бюджет подстраховать не может. Вероятно, что это результат снижения количества рабочих мест, и не все так гладко с "бурным ростом зарплат", о котором отчитывается Госстат. Будем посмотреть...
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:42
Да нормально все.
Да, глава ПФ - подчиненный Ревы, а Рева - подотчетный Гройсману.
Но если все дела решать как положено, вовремя и в текущем порядке, какой тогда смысл. А тут еще и год предвыборный.
Гораздо выгоднее допустить, чтобы подчиненные налажали помощнее, а потом выскочить на экраны СМИ типа с шашкой и на белом коне - благодетель, ЁПТ.
Всех "спас", в СМИ засветился - пенсы смотрят телевизор со слезами умиления на "отца родного". А там глядишь и вспомнят о "спасителе" на выборах.
Все красиво и просто, как в наперстках
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:52
Re: Гройсман повідомив, хто винен у затримці виплат пенсій
Ну почему же, зарплаты могут расти вполне себе по Госстату, только вот тот первый множитель - кол-во работников, с зарплаты которых идут отчисления, вполне себе может снижаться из-за массовой трудовой миграции, что даст падение поступлений в ПФ.
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:01
В корень зрите! Да, Вова талантливый демагог, и как понравиться хорошо знает. Мой вопросительный тон, собственно, о том же, но на понимающую аудиторию - за каких идиотов он их держит...
Мне в шкуру пенсионера лезть еще очень рано, поэтому, наверно и понять их тяжело. Но вы правы в том, что это прибавит ему очков в их глазах, а они ведь - самые дисциплинированные избиратели!
Вообще я ОЧЕНЬ уважительно отношусь к старикам, но считаю их право голосовать необоснованным и губительным.
Во-первых, они преимущественно иждивенцы (в хорошем смысле - это право они заслужили), соответственно, тот, кто распоряжается социальной помощью для них, получает незаслуженно высокий уровень их доверия и расположения. Во-вторых, с учетом средней продолжительности жизни, во многих случаях они делают выбор не за себя и не для себя, а за/для других людей - тех, кто моложе.
Я знаю, что это все глубо, цинично и непопулярно. Но при этом рационально и справедливо. Надеюсь, что мне хватит ума и смелости не поменять эту позицию, когда я сам состарюсь
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 25 лип, 2018 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:02
Пожурил виновников, и толку? А может деньги ПФ за это время кто-то через валютный рынок прокрутил? Доллар вырос, маржа в карман. А пенсионеры подождут.
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