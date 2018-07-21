Гройсман повідомив, хто винен у затримці виплат пенсій

Додано: Сер 25 лип, 2018 14:01

antey1969 написав: zРадио написав: Вообще-то Глава Пенсионного Фонда - подчиненный Министра социальной политики, а Министр социальной политики - подчиненный Премьер-министра.



Но Гройсману почему-то со своими озабоченностями нужно обращаться к подчиненным через пресс-релизы вместо того, чтобы сделать это в своем кабинете, и не реактивно, а проактивно.



Перед теми, к тому ты обращаешься, Вова - пенсионеры и общественность - виноват ты, и не нужно переводить стрелки!



А вообще то по факту произошедшего - тревожный звоночек. Глава ПФ заявляет о кассовом разрыве. Не хватает ЕСВ уже на выплату пенсий, а Бюджет подстраховать не может. Вероятно, что это результат снижения количества рабочих мест, и не все так гладко с "бурным ростом зарплат", о котором отчитывается Госстат. Будем посмотреть... Вообще-то Глава Пенсионного Фонда - подчиненный Министра социальной политики, а Министр социальной политики - подчиненный Премьер-министра.Но Гройсману почему-то со своими озабоченностями нужно обращаться к подчиненным через пресс-релизы вместо того, чтобы сделать это в своем кабинете, и не реактивно, а проактивно.Перед теми, к тому ты обращаешься, Вова - пенсионеры и общественность - виноват ты, и не нужно переводить стрелки!А вообще то по факту произошедшего - тревожный звоночек. Глава ПФ заявляет о кассовом разрыве. Не хватает ЕСВ уже на выплату пенсий, а Бюджет подстраховать не может. Вероятно, что это результат снижения количества рабочих мест, и не все так гладко с "бурным ростом зарплат", о котором отчитывается Госстат. Будем посмотреть...

Да нормально все.

Да, глава ПФ - подчиненный Ревы, а Рева - подотчетный Гройсману.

Но если все дела решать как положено, вовремя и в текущем порядке, какой тогда смысл. А тут еще и год предвыборный.

Гораздо выгоднее допустить, чтобы подчиненные налажали помощнее, а потом выскочить на экраны СМИ типа с шашкой и на белом коне - благодетель, ЁПТ.

Всех "спас", в СМИ засветился - пенсы смотрят телевизор со слезами умиления на "отца родного". А там глядишь и вспомнят о "спасителе" на выборах.

Все красиво и просто, как в наперстках Да нормально все.Да, глава ПФ - подчиненный Ревы, а Рева - подотчетный Гройсману.Но если все дела решать как положено, вовремя и в текущем порядке, какой тогда смысл. А тут еще и год предвыборный.Гораздо выгоднее допустить, чтобы подчиненные налажали помощнее, а потом выскочить на экраны СМИ типа с шашкой и на белом коне - благодетель, ЁПТ.Всех "спас", в СМИ засветился - пенсы смотрят телевизор со слезами умиления на "отца родного". А там глядишь и вспомнят о "спасителе" на выборах.Все красиво и просто, как в наперстках

В корень зрите!Да, Вова талантливый демагог, и как понравиться хорошо знает. Мой вопросительный тон, собственно, о том же, но на понимающую аудиторию - за каких идиотов он их держит...Мне в шкуру пенсионера лезть еще очень рано, поэтому, наверно и понять их тяжело. Но вы правы в том, что это прибавит ему очков в их глазах, а они ведь - самые дисциплинированные избиратели!Вообще я ОЧЕНЬ уважительно отношусь к старикам, но считаю их право голосовать необоснованным и губительным.Во-первых, они преимущественно иждивенцы (в хорошем смысле - это право они заслужили), соответственно, тот, кто распоряжается социальной помощью для них, получает незаслуженно высокий уровень их доверия и расположения. Во-вторых, с учетом средней продолжительности жизни, во многих случаях они делают выбор не за себя и не для себя, а за/для других людей - тех, кто моложе.Я знаю, что это все глубо, цинично и непопулярно. Но при этом рационально и справедливо. Надеюсь, что мне хватит ума и смелости не поменять эту позицию, когда я сам состарюсь