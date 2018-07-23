Перші поставки здійснені в червні через Угорщину.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" почав купувати газ у найбільшого в світі нафтотрейдера.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:57
"Нафтогаз" почав купувати газ у найбільшого в світі...
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" почав купувати газ у найбільшого в світі нафтотрейдера.
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:57
..ну и шо нам с этого?!.или наш укр.газ от этого нам же будут дешевле продавать?!..
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