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"Нафтогаз" почав купувати
газ у найбільшого в світі...

"Нафтогаз" почав купувати газ у найбільшого в світі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:57

"Нафтогаз" почав купувати газ у найбільшого в світі...

Пропонуємо до обговорення:
Перші поставки здійснені в червні через Угорщину.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" почав купувати газ у найбільшого в світі нафтотрейдера.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:57

..ну и шо нам с этого?!.или наш укр.газ от этого нам же будут дешевле продавать?!..
maestro71
 
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А о цене ни слова.
RomanTik
 
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