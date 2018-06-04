Про це повідомив перший заступник глави Міноборони Іван Руснак, передає прес-служба міністерства.
Дивися повний текст У Міноборони більшість посад стануть цивільними.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:23
У Міноборони більшість посад стануть цивільними
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Міноборони більшість посад стануть цивільними.
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:23
Та ну как это, перестаньте.. шО бухгалтер в офисе на подоле уже не будет мегавоином и лишится всех надбавок и льгот за такую опасную работу?
|