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У Міноборони більшість
посад стануть цивільними

У Міноборони більшість посад стануть цивільними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:23

У Міноборони більшість посад стануть цивільними

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив перший заступник глави Міноборони Іван Руснак, передає прес-служба міністерства.

Дивися повний текст У Міноборони більшість посад стануть цивільними.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:23

Та ну как это, перестаньте.. шО бухгалтер в офисе на подоле уже не будет мегавоином и лишится всех надбавок и льгот за такую опасную работу?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:01

Решение верное.
PSPoldman
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