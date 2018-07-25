У Німеччині почали укладання труб для "Північного потоку-2"
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Что тут сказать - все, кроме нас, защищают свои интересы.
Решением Арбитража Европа выписала нам 2.6 млрд долларов "отставных", причем не из своего, а чужого кармана, и принялась внедрять выгодный ей транзитный маршрут - Северный поток 2 - в котором нет места посреднику между добытчиком и потребителем, а значит потребитель не переплатит.
И плевать они хотели и на мнение посредника - Украины, и на мнение мирового полицейского - США.
Россия тоже защищает свои интересы, отказавшись платить "отставные", которые щедро присудила Европа Украине из кармана Газпрома.
И так же, как Европа, плевать хотела на мнение Украины и США в части строительства СП2.
А мы с чем - с виртуальными миллиардами отставных и ближайшей перспективой остаться без транзита, или радикальным его снижением?
А, ну еще с греющей душу мыслью, что Трамп продавить Европу, и вместо СП2 и Украины сам будет поставлять ЕС американский сжиженный газ? Ну такое...
Раньше нужно было думать о газотранспортном консорциуме со всеми вовлеченными - продавцом Россией, транзитером Украиной и потребителем ЕС - а не лицом торговать на всех саммитах...
Та ладно, ничего не выйдет у русских с этим потоком. С мостом да, получилось, придётся признать (хотя он рухнет скоро, это однозначно). Но трубу не проложат. Американцы не позволят! И прибалты с поляками тоже против, а это сила!
fokus написав:Та ладно, ничего не выйдет у русских с этим потоком. С мостом да, получилось, придётся признать (хотя он рухнет скоро, это однозначно). Но трубу не проложат. Американцы не позволят! И прибалты с поляками тоже против, а это сила!
Я без сарказма, а вы...
Мы уже 27 лет высмеиваем манкуртизм и тупость власть предержащих. Эффекта, как знаете, 0...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 25 лип, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.