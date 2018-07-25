Додано: Сер 25 лип, 2018 15:52

Что тут сказать - все, кроме нас, защищают свои интересы.



Решением Арбитража Европа выписала нам 2.6 млрд долларов "отставных", причем не из своего, а чужого кармана, и принялась внедрять выгодный ей транзитный маршрут - Северный поток 2 - в котором нет места посреднику между добытчиком и потребителем, а значит потребитель не переплатит.



И плевать они хотели и на мнение посредника - Украины, и на мнение мирового полицейского - США.



Россия тоже защищает свои интересы, отказавшись платить "отставные", которые щедро присудила Европа Украине из кармана Газпрома.



И так же, как Европа, плевать хотела на мнение Украины и США в части строительства СП2.



А мы с чем - с виртуальными миллиардами отставных и ближайшей перспективой остаться без транзита, или радикальным его снижением?



А, ну еще с греющей душу мыслью, что Трамп продавить Европу, и вместо СП2 и Украины сам будет поставлять ЕС американский сжиженный газ? Ну такое...



Раньше нужно было думать о газотранспортном консорциуме со всеми вовлеченными - продавцом Россией, транзитером Украиной и потребителем ЕС - а не лицом торговать на всех саммитах...