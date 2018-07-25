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У Німеччині почали укладання
труб для "Північного потоку-2"

У Німеччині почали укладання труб для "Північного потоку-2"
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:21

У Німеччині почали укладання труб для "Північного потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині почали укладання перших труб в рамках спорудження газопроводу "Північний потік-2", по якому природний газ буде поставлятися з Росії в Німеччину. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Дивися повний текст У Німеччині почали укладання труб для \"Північного потоку-2\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:52

Что тут сказать - все, кроме нас, защищают свои интересы.

Решением Арбитража Европа выписала нам 2.6 млрд долларов "отставных", причем не из своего, а чужого кармана, и принялась внедрять выгодный ей транзитный маршрут - Северный поток 2 - в котором нет места посреднику между добытчиком и потребителем, а значит потребитель не переплатит.

И плевать они хотели и на мнение посредника - Украины, и на мнение мирового полицейского - США.

Россия тоже защищает свои интересы, отказавшись платить "отставные", которые щедро присудила Европа Украине из кармана Газпрома.

И так же, как Европа, плевать хотела на мнение Украины и США в части строительства СП2.

А мы с чем - с виртуальными миллиардами отставных и ближайшей перспективой остаться без транзита, или радикальным его снижением?

А, ну еще с греющей душу мыслью, что Трамп продавить Европу, и вместо СП2 и Украины сам будет поставлять ЕС американский сжиженный газ? Ну такое...

Раньше нужно было думать о газотранспортном консорциуме со всеми вовлеченными - продавцом Россией, транзитером Украиной и потребителем ЕС - а не лицом торговать на всех саммитах...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:12

Re: У Німеччині почали укладання труб для

Та ладно, ничего не выйдет у русских с этим потоком.
С мостом да, получилось, придётся признать (хотя он рухнет скоро, это однозначно).
Но трубу не проложат. Американцы не позволят! И прибалты с поляками тоже против, а это сила!
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:35

  fokus написав:Та ладно, ничего не выйдет у русских с этим потоком.
С мостом да, получилось, придётся признать (хотя он рухнет скоро, это однозначно).
Но трубу не проложат. Американцы не позволят! И прибалты с поляками тоже против, а это сила!


Я без сарказма, а вы... :D

Мы уже 27 лет высмеиваем манкуртизм и тупость власть предержащих. Эффекта, как знаете, 0...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 25 лип, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:36

fokus Предполагаю что все эти стройки (мосты, трубопроводы, порты, СПГ и прочие стадионы) - это распил каких то денег.
Потому что нет другого объяснения всему этому...
Это не окупится.
Yura_Gag
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:52

Re: У Німеччині почали укладання труб для

  Yura_Gag написав:Предполагаю что все эти стройки (мосты, трубопроводы, порты, СПГ и прочие стадионы) - это распил каких то денег.Потому что нет другого объяснения всему этому...Это не окупится.

Естественно. Все нормальные пацаны знают, что строить нужно бизнесцентры и рынки. Ну кондитерские фабрики еще можно, но правильнее просто советские приватизировать и корпорацию забабашить.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:55

Правильное название городка Любмин. Кстати диспозицию судна можно проследить тут https://www.marinetraffic.com/en/ais/ho ... 56/zoom:12
Рыпается - значит, тащит трубы Стоит - значит стоит)))
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:44

  PSPoldman написав:Правильное название городка Любмин. Кстати диспозицию судна можно проследить тут https://www.marinetraffic.com/en/ais/ho ... 56/zoom:12
Рыпается - значит, тащит трубы Стоит - значит стоит)))


Дякуемо! С нетерпением осталось наблюдать!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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