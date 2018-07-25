Додано: Сер 25 лип, 2018 18:45

zРадио написав: Что тут сказать - все, кроме нас, защищают свои интересы.



Решением Арбитража Европа выписала нам 2.6 млрд долларов "отставных", причем не из своего, а чужого кармана, и принялась внедрять выгодный ей транзитный маршрут - Северный поток 2 - в котором нет места посреднику между добытчиком и потребителем, а значит потребитель не переплатит.



И плевать они хотели и на мнение посредника - Украины, и на мнение мирового полицейского - США.



Россия тоже защищает свои интересы, отказавшись платить "отставные", которые щедро присудила Европа Украине из кармана Газпрома.



И так же, как Европа, плевать хотела на мнение Украины и США в части строительства СП2.



А мы с чем - с виртуальными миллиардами отставных и ближайшей перспективой остаться без транзита, или радикальным его снижением?



А, ну еще с греющей душу мыслью, что Трамп продавить Европу, и вместо СП2 и Украины сам будет поставлять ЕС американский сжиженный газ? Ну такое...



Раньше нужно было думать о газотранспортном консорциуме со всеми вовлеченными - продавцом Россией, транзитером Украиной и потребителем ЕС - а не лицом торговать на всех саммитах... Что тут сказать - все, кроме нас, защищают свои интересы.Решением Арбитража Европа выписала нам 2.6 млрд долларов "отставных", причем не из своего, а чужого кармана, и принялась внедрять выгодный ей транзитный маршрут - Северный поток 2 - в котором нет места посреднику между добытчиком и потребителем, а значит потребитель не переплатит.И плевать они хотели и на мнение посредника - Украины, и на мнение мирового полицейского - США.Россия тоже защищает свои интересы, отказавшись платить "отставные", которые щедро присудила Европа Украине из кармана Газпрома.И так же, как Европа, плевать хотела на мнение Украины и США в части строительства СП2.А мы с чем - с виртуальными миллиардами отставных и ближайшей перспективой остаться без транзита, или радикальным его снижением?А, ну еще с греющей душу мыслью, что Трамп продавить Европу, и вместо СП2 и Украины сам будет поставлять ЕС американский сжиженный газ? Ну такое...Раньше нужно было думать о газотранспортном консорциуме со всеми вовлеченными - продавцом Россией, транзитером Украиной и потребителем ЕС - а не лицом торговать на всех саммитах...

Если посчитать, то обычный украинец с того транзита и не имеет ничего. Те деньги падают в общий котел нафтогаза и потом распихиваются владельцам разных "энерго" через "типа субсидирование". Население на 100% потребляет газ внутренней добычи, но по завышеной даже от европейской (в 2016-2017 газ на хабах продавался по 140-200 дол.), в 2 раза цене.По большому счету, всегда в этой сфере,в плюсах были только особо приближенные "люди".Понятно уже, что транзита как было в 2017 - уже через полтора года, не будет.И придется часть транзитной системы переключать на реверс, а часть отключать за ненадобностью. Но, даже это не проблема, ведь по большому счету, в стране годовая потребность импортагде то + 8 миллиардов кубов.Неужели кто то считает, что тот же фирташ, григоришин или ахметов, не смогут самостоятельно найти возможности купить для своих предприятий нужные объемы? Тот же фирташ так вообще ранее уже так делал и, по известной причине, даже по более низкой цене, чем Нафтогаз. А миллиардер Миталл?И вот здесь возникает хороший вопрос: почему коммерсам не дают возможность закупать газ на спотовом рынке в ес, загонять его в наши газохранилища и, когда им нужно, виртуально обменивать на транзитный, который будет идти для ЕС? Ведь минимум 15 миллиардов газпром обещал транзитировать, а нам больше и не надо. А увеличив добычу всего лишь на 5-7 миллиардов в год и провести программы энергосбережения и вообще не иметь потребности в импортном газе.На мой взгляд, ответ логичен и прост, зицпредседателей коболевых в такой схеме нет, воровать неоткуда и потому - не интересно.В крайнем случае, они еще и с продажи труб на металлолом поимеют