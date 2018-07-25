Трубы "Южного потока" тоже с помпой укладывали.
А чем закончилось? Опять что-то пошло не так.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:26
Трубы "Южного потока" тоже с помпой укладывали.
А чем закончилось? Опять что-то пошло не так.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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