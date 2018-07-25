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У Німеччині почали укладання
труб для "Північного потоку-2"

У Німеччині почали укладання труб для "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:26

Трубы "Южного потока" тоже с помпой укладывали.

А чем закончилось? Опять что-то пошло не так. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:13

Как уложат, так и уберут, как было с южным потоком. Все это игра запоребрика просто на эмоции, против всех правил, здравого смысла и законов.
locustsucol
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Повідомлень: 728
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